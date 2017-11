Dan Paille victime d’un coup vicieux en Suède

L’ancien attaquant de la LNH Daniel Paille a été victime d’un coup vicieux, mardi, lors d’un match de la Ligue des champions de hockey, en Suède.

Paille, qui évolue pour le club suédois Brynas IF Gavle depuis la saison dernière, a été frappé à la tête par Thomas Larkin, d’Adler Mannheim, une équipe allemande.

L’incident s’est produit en toute fin de match, alors que la victoire de Brynas était entendue.

Vicious interference in the CHL today as Adler Mannheim's Thomas Larkin laid out Brynäs' forward Daniel Paille with a brutal blindsided hit. pic.twitter.com/d3yDgELIM3