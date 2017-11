Charlie Lindgren toujours invaincu depuis le début de sa carrière

Charlie Lindgren a encore enregistré la victoire à sa fiche, 3-2 contre les Golden Knights de Vegas à Montréal mardi et, mine de rien, le gardien des Canadiens est toujours invaincu depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), en cinq matchs.

Lindgren est ainsi devenu le premier gardien du CH à remporter ses cinq premières rencontres depuis Wayne Thomas en 1972-1973, quand ce dernier s’était imposé à ses sept premières sorties.

Les Golden Knights ont un peu aidé le gardien à réaliser cet exploit en ne décochant que deux lancers en première période, mais l’équipe d’expansion s’est montrée beaucoup plus menaçante au deuxième engagement et carrément dangereuse dans les dernières minutes de jeu, réduisant même l’écart avec moins de deux minutes au cadran.

«Je n’ai reçu que deux lancers en première période, c’est plus facile de rester dans le match quand il y a plus de tirs et ils ont commencé à arriver lors des deuxième et troisième périodes», a résumé celui qui, pour l’instant, a subtilisé à Al Montoya le rôle que celui-ci devait remplir en l’absence de Carey Price, blessé au bas du corps.

«C’était fou dans la dernière minute de jeu. Vegas est une équipe de cols bleus et on l’a vu ce soir. Ils ont tout envoyé vers le filet.»

Le portier de 23 ans, jamais repêché, étale ses victoires depuis la campagne 2015-2016. Il maintient une moyenne de buts alloués de 1,39 et un taux d’arrêts de ,955 depuis ses débuts.