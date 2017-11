C’est le temps des honneurs individuels

Publié aujourd'hui à 15h42

L’Association des chroniqueurs de baseball de l’Amérique a parlé!

On connait maintenant l’identité des finalistes pour quatre honneurs de fin de saison dans le baseball majeur : le joueur le plus utile, le trophée Cy Young, la recrue par excellence et le gérant de l’année.

Recrue de l’année

Le trophée Jackie Robinson est décerné à la recrue par excellence.

Dans la Ligue américaine, les nommés sont Andrew Benintendi (Red Sox), Aaron Judge (Yankees) et Trey Mancini (Orioles).

Dans la Ligue nationale, les finalistes sont Josh Bell (Pirates), Cody Bellinger (Dodgers) et Paul DeJong (Cardinals).

Il y a toujours de la place pour un débat, mais cette année, il y a deux joueurs qui ont été tellement dominants que c’est malheureux pour les autres candidats : Judge dans l’Américaine, et Bellinger dans la Nationale.

Trophée Cy Young

Le Cy Young est remis au meilleur lanceur de chaque ligue. Cette fois, il est un peu plus difficile de se prononcer, car la course pour ce prestigieux trophée est très serrée, surtout dans la Ligue américaine. Le choix d’inscrire Luis Severino à titre de finaliste est difficile à comprendre, outre le fait qu’il lance pour les Yankees.

Il est plutôt compliqué d’identifier un gagnant pour le Cy Young dans l’Américaine. Pour les amateurs de retraits sur trois prises, Chris Sale (Red Sox) a été dominant en passant 308 frappeurs «dans la mitaine».

On peut aussi se référer à la «triple couronne», qui comprend le plus de victoires, la meilleure moyenne de points mérités et le plus grand nombre de retraits sur trois prises. Dans cette catégorie, le lanceur de Cleveland, Corey Kluber, domine pour les victoires (18) et il possède la meilleure moyenne de points mérités si on le compare à Chris Sale. Sans oublier ses trois jeux blancs et ses cinq matchs complets.

Dans la Ligue nationale, Clayton Kershaw (Dodgers) a fini au premier rang pour les victoires, avec 18, en plus de maintenir la meilleure moyenne de points mérités. Max Scherzer et Stephen Strasburg, coéquipiers avec les Nationals, peuvent se dire «à l’an prochain».

Mes choix pour le Cy Young : Kluber dans l’Américaine et Kershaw dans la Nationale.

Gérant de l’année

Souvent, le choix du gérant est plutôt sentimental. Prenons le cas de la Ligue américaine : les finalistes sont Terry Francona (Indians), A.J. Hinch (Astros) et Paul Molitor (Twins). Sans aucun doute, Hinch a accompli un travail remarquable à Houston. Souvent, les journalistes aiment récompenser un ancien joueur qui connait du succès comme gérant.

Il y a aussi une belle course dans la Ligue nationale, qui cette fois n’est aucunement sentimentale, mais basée sur les succès de l’équipe. Dave Roberts (Dodgers) a connu une saison exceptionnelle, mais sa séquence de nombreuses défaites en saison régulière nuit à sa candidature. Bud Black (Rockies), de son côté, a mené sa formation aux séries pour la première fois depuis 2009.

Le dernier et non le moindre, Torey Lovullo (Diamondbacks), a accompli tout un exploit à sa première année comme gérant dans le baseball majeur. Il a guidé son équipe en séries alors que sa formation a remporté 24 victoires de plus qu’en 2016.

Mes choix pour le gérant de l’année : un choix sentimental dans l’Américaine en Molitor, et Lovullo dans la Nationale.

Le joueur le plus utile

Un jour, je parviendrai à comprendre la définition du joueur le plus utile à son équipe.

En analysant les finalistes des deux ligues, c’est comme le Pôle Nord et le Pôle Sud. Dans la Ligue nationale, les finalistes sont Paul Goldschmidt (Diamondbacks), dont l’équipe a participé aux séries, tandis que Giancarlo Stanton (Marlins) et Joey Votto (Reds) ont connu des saisons exceptionnelles même si leur club n’a pas atteint les éliminatoires.

Dans l’Américaine, les trois finalistes, Jose Altuve (Astros), Aaron Judge (Yankees) et Jose Ramirez (Indians) ont connu des saisons exceptionnelles et leurs équipes ont participé aux séries.

Une question se pose : l’honneur est-il attribué au joueur le plus utile, ou au joueur par excellence?

Faites vos choix! Pour moi, ce n’est pas assez clair lorsque les choix des deux ligues n’ont pas les mêmes critères.