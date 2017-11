Vincent Thibault a hâte à son prochain défi

Le boxeur Vincent Thibault n’a eu besoin que d'un seul combat professionnel pour se faire connaître.

L'athlète originaire de Québec a livré un duel endiablé, le 27 octobre dernier, pour finalement l'emporter par TKO au troisième round contre le Mexicain Cesar Ugarte (4-3-0). Depuis, il a pris le temps de visionner à plusieurs reprises son combat afin d'analyser sa performance.

«Je ne me rappelais pas qu'il avait été aussi offensif et j'ai entré dans son jeu et j'ai mélangé avec lui, a confié le boxeur de 24 ans à TVA Sports. Pourquoi je ne me suis pas juste déplacé comme je sais le faire? J'ai beaucoup remarqué mes erreurs.»

Heureusement, le Québécois a eu raison de son adversaire à la troisième reprise après l'avoir martelé de plusieurs coups solides.

«C'était une dure entrée chez les professionnels, mais en même temps, j'ai tellement créé d'expérience que déjà, à mon prochain combat, on va le ressentir», a-t-il expliqué

Son entraîneur, Vincent Auclair, estime que son boxeur est plus talentueux que ce qu'il a démontré et qu'il devra surtout apprendre à mieux gérer ses émotions.

«Vincent, c'est un émotif, c'est clair qu'il devra gérer ça et savoir quand laisser aller ça et quand être focus», a souligné l'entraîneur.

En tout cas, les amateurs de boxe connaissent maintenant son nom. Thibault a déjà très hâte de remonter dans le ring. «La sensation que j'ai ressentie lors de mon premier combat professionnel, c'est la meilleure sensation de toute ma vie et j'ai hâte de remonter.»

Il pourra rapidement revivre ces émotions, puisqu'il se battra en sous-carte du duel opposant David Lemieux à Billy Joe Saunders le 16 décembre prochain, à Laval.