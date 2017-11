Un record de points pour James Harden

James Harden a livré un match monstrueux dimanche soir en inscrivant la bagatelle de 56 points, son record personnel, pour permettre aux Rockets de Houston de surclasser le Jazz de l'Utah 137-110.

Harden s'est montré particulièrement adroit, avec un beau 19 sur 25 au lancer, et il a complété sa performance avec 13 passes décisives.

Il a cependant échoué à une petite longueur du record individuel de points pour l'organisation, détenu par l'arrière Calvin Murphy, membre du Temple de la Renommée. Celui-ci avait inscrit 57 points lors d'un match de la saison 1977-1978.

Harden a raté ses quatre derniers tirs, qui auraient pu lui permettre de battre le record, mais cela n'a pas semblé le perturber.

«Non», a-t-il répondu aux journalistes après la partie, qui lui demandaient s'il connaissait ce record. «Mais on a gagné, non?.»

«Pour moi, ce qui fait qu'il est encore plus difficile de défendre contre lui, c'est son intelligence en tant que joueur, n'a pu qu'apprécier l'entraîneur du Jazz, Quin Snyder.

«Il est capable de s'adapter à toutes les situations parce qu'il est très talentueux et parfois on ne voit pas les subtilités de son jeu, son intelligence. C'est un gars très intelligent et on ne peut pas faire grand chose contre lui.»

Cette victoire a permis aux Rockets de conserver la tête de l'Ouest.