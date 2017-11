Un nouveau contrat pour Dempsey avec les Sounders?

Les Sounders de Seattle tenteraient de négocier un nouveau contrat avec leur attaquant Clint Dempsey en vue de la prochaine saison.

Dempsey, qui a 34 ans, a encore une année d’option à son contrat actuel, à un salaire plus élevé que les 3,89 millions $ qu’il a empochés cette saison.

Or, Seattle aimerait garder Dempsey dans ses rangs l’an prochain, mais à un moindre coût, selon ce que rapporte le magazine FourFourTwo.

Les deux parties seraient néanmoins sur le point de s’entendre, selon la publication spécialisée.

Membre des Sounders depuis l’été 2013, Dempsey a connu une solide saison en 2017 avec une récolte de 12 buts et cinq passes décisives. Il s’agissait d’un retour en force pour l’Américain, qui avait vu sa saison 2016 écourtée en raison de problèmes cardiaques.

Si Dempsey poursuit bel et bien sa carrière, il aura vraisemblablement l’occasion d’établir un nouveau record de buts au sein de l’équipe nationale américaine. Il partage l’actuelle marque de 57 buts avec Landon Donovan, légende du Galaxy de Los Angeles.

Avant de se joindre aux Sounders, Dempsey a passé six ans en Angleterre, avec Tottenham et Fulham. Il a amorcé sa carrière professionnelle dans la MLS, où il a évolué entre 2004 et 2007 avant de partir pour l’Europe.

Il a inscrit 54 buts en MLS depuis son retour avec les Sounders. À la fois attaquant et milieu de terrain offensif, Dempsey est l’un des joueurs les plus populaires de la ligue.