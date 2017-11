Tkachuk procure un 3e gain consécutif aux Flames

L'attaquant Matthew Tkachuk a enfilé le but gagnant en séance de tirs de barrage à l'aide d'une habile manoeuvre, pour permettre aux Flames de Calgary de venir à bout des Devils du New Jersey par la marque de 5-4, dimanche soir, au Scotiabank Saddledome.

Michael Frolik, Micheal Ferland et Sean Monahan ont chacun récolté un but et une mention d'aide pour la formation albertaine. Le défenseur Michael Stone a également fait secouer les cordages.

Taylor Hall, Ben Lovejoy, Brian Gibbons et Andy Greene ont assuré la réplique du côté des Devils, qui ont essuyé deux défaites consécutives pour la première fois de la saison.

Le gardien Mike Smith a repoussé 26 rondelles dans la victoire des siens, tandis que son vis-à-vis Keith Kinkaid a bloqué 30 tirs.