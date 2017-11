Pierre Dorion: un DG comblé

C’est un Pierre Dorion tout sourire qui s’est présenté devant les médias, lundi, pour présenter le nouveau joueur des Sénateurs d’Ottawa, Matt Duchene.

Duchene s’est amené dans la capitale canadienne de l’Avalanche dans un échange à trois formations.

«Ça fait presque 15 mois que je suis en discussion avec Joe Sakic, a confié Dorion en entrevue lors de l’émission #LavoieDubé sur la chaîne TVA Sports, lundi. À quelques moments, ce n’était pas vraiment des discussions détaillées, mais depuis le camp d’entraînement, c’est devenu beaucoup plus sérieux et on savait qu’on avait peut-être une bonne chance d’acquérir ce joueur.»

Dorion se dit particulièrement optimiste que les habilités du rapide attaquant se marieront à merveille avec la philosophie de l’entraîneur de l’équipe, Guy Boucher, et le style de jeu que pratique sa nouvelle formation.

«C’est excellent "fit" pour nous, a continué Dorion. Il a un peu d’expérience avec Guy Boucher. Notre système de jeu ressemble un peu à celui qu’il jouait auparavant. Notre contre-attaque lui sied à ravir du fait qu’il peut changer (la partie) avec sa vitesse»

