Milan: nouvelles têtes et nouvelles règles

Milan accueille à partir de mardi la première édition des «Next Gen Finals», un Masters des moins de 21 ans lancé par l'ATP pour promouvoir les jeunes les plus prometteurs du circuit, mais qui vaudra surtout pour l'expérimentation de nouvelles règles, avec des sets de quatre jeux ou le «no-let».

La véritable tête d'affiche des moins de 21 ans, l'Allemand Alexander Zverev, est déjà trop fort pour ce «Masters bis» et le N.3 mondial ne fera qu'un saut mardi à Milan pour un match-exhibition, avant de filer à Londres où l'attend le Masters des grands.

À Milan, le joueur le mieux classé sera le Russe Andreï Rublev, 20 ans, 37e mondial et vainqueur cette saison du tournoi sur terre battue d'Umag.

Avec lui, on retrouvera ses compatriotes Karen Khachanov (45e, 21 ans) et Daniil Medvedev (65e, 21 ans), le Canadien Denis Shapovalov (51e, 18 ans), l'Américain Jared Donaldson (55e, 21 ans), le Croate Borna Coric (48e, 20 ans), le Sud-Coréen Hyeon Chung (54e, 21 ans) et Gianluigi Quinzi (306e, 21 ans), vainqueur d'un tournoi de qualification réservé aux Italiens.

L'objectif de l'ATP est de mettre en lumière une jeune génération qui pourrait à terme remplacer celle des actuels patrons du circuit, de Roger Federer à Rafael Nadal en passant par Novak Djokovic ou Andy Murray.

L'initiative rappelle celle des «New Balls», quand l'ATP avait mis en avant en 2001 une autre série de jeunes joueurs. Parmi eux, on trouvait Federer, Andy Roddick, Marat Safin, Gustavo Kuerten, Juan Carlos Ferrero ou Lleyton Hewitt, soit la bagatelle de 26 titres du Grand Chelem aujourd'hui.

Un laboratoire

On ne sait pas encore si la «Next Gen» fera aussi bien que les «New Balls», mais la première édition du tournoi sera aussi observée comme un laboratoire de possibles nouvelles règles.

Si le format du tournoi est celui d'un Masters classique (deux groupes de quatre, demi-finales et finale), de nombreuses innovations sont prévues, à commencer par une finale pour la troisième place.

Les matchs se dérouleront au meilleur des cinq sets, mais avec des sets de quatre jeux gagnants, sans avantage et avec un jeu décisif à 3-3, ce qui doit permettre, selon l'ATP, d’«augmenter le nombre de moments charnières dans un match».

La règle du «no-let» sera également appliquée, c'est-à-dire qu'un service touchant la bande du filet et finissant dans le carré de service ne sera pas à rejouer.

Dans l'idée d'accélérer le rythme, l'échauffement sera par ailleurs limité à cinq minutes et une horloge fera défiler les 25 secondes réglementaires entre chaque point.