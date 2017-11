Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 5 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Detroit 4 - EDMONTON 0

NY ISLANDERS 6 - Colorado 4

Montreal 2 - CHICAGO 0

CALGARY 5 - New Jersey 4 (tirs de barrage)

Barzal réécrit l'histoire en tant que recrue des Islanders

Mathew Barzal (5A) a participé à cinq des six buts des siens pour devenir la première recrue dans l'histoire des Islanders à amasser cinq mentions d'aide dans un match.

Barzal est aussi devenu la première recrue des Islanders à récolter cinq points dans un match depuis John Tavares (2B, 3A) le 16 mars 2010.

Le record de la LNH pour le plus de points en un match par une recrue est de huit, établi par les frères Peter Stastny (4B, 4A) et Anton Stastny (3B, 5A) dans le même match, le 22 février 1981.

Josh Bailey (2A) a porté sa séquence de rencontres avec au moins un point à neuf, un record personnel. C'est aussi la plus longue séquence du genre actuellement dans la LNH.

Les Islanders ont porté leur fiche à 5-0-1 cette saison au Barclays Center. Il s'agit de leur meilleur départ à domicile depuis 1982-1983 (6-0-0).

L'Avalanche arrive en Suède

L'Avalanche, malgré leur défaite contre les Islanders dimanche, présente un dossier de 3-1-0 lors de ses quatre derniers affrontements.

L'équipe a pris la direction de Stockholm, en Suède, immédiatement après le match pour y disputer deux matchs contre les Sénateurs le week-end prochain.

Ce duel à saveur européenne sera rehaussé par une transaction survenue dimanche alors que Matt Duchene, acquis par la formation ontarienne, affrontera déjà ses anciens coéquipiers.

Des premiers jeux blancs payants

Les Canadiens et les Red Wings ont chacun obtenu la victoire grâce au premier jeu blanc de la saison de leur gardien respectif.

Charlie Lindgren a stoppé 38 rondelles lors de son premier match de la campagne pour obtenir son premier blanchissage dans la LNH. Il a aussi porté sa fiche à 4-0-0 (1,24 / ,960) depuis ses débuts dans le circuit Bettman.

La seule recrue dans l'histoire des Canadiens à avoir réalisé plus de 38 arrêts dans un jeu blanc et Tony Esposito, le 21 décembre 1968.

Petr Mrazek a arrêté 36 lancers pour obtenir son premier blanchissage de la campagne, le 11e de sa carrière. Il a aidé les Red Wings à porter leur dossier à 3-1-0 dans leurs quatre derniers matchs.

Une troisième victoire consécutive pour les Flames

Sean Monahan (1B, 1A) et Johnny Gaudreau (2A) ont chacun obtenu deux points et Matthew Tkachuk a marqué le but gagnants en tirs de barrage pour mener les Flames (8-6-0) à une troisième victoire consécutive.

Le gardien Mike Smith a réalisé 26 arrêts pour porter sa fiche à 8-5-0 (2,32 / ,932) cette saison.