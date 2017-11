Les Celtics engrangent une 9e victoire d'affilée

Les Celtics de Boston ont résisté aux Hawks d’Atlanta et se sont imposés 110-107 lundi, une neuvième victoire de suite pour la formation du Massachusetts.

D’aucuns remarqueront que Kyrie Irving, nouveau venu des Celtics (9-2) cette saison en provenance d Cleveland dans l’échange qui a envoyé Isaiah Thomas aux Cavaliers, a connu son meilleur match de la saison sur le plan offensif avec une récolte de 35 points.

Pendant que Boston caracole au sommet de l’Association de l’Est, Thomas, LeBron James et les Cavaliers (4-6) connaissent un lent début de campagne en 13e place, du moins pour les normes établies par «King» James et sa bande depuis le retour du natif d’Akron en Ohio.

C’est un panier de trois points d’Irving avec moins de deux minutes à jouer qui a permis aux Celtics de prendre les devants 104-103 et, subséquemment, de ne plus regarder derrière. Les farfadets ont également profité d’une performance de 21 points de Jayson Tatum pour maintenir leur plus longue séquence victorieuse en sept ans, soit depuis l’époque de Paul Pierce, Rajon Rondo et compagnie.

Dennis Schroder (23 points) a mené l’attaque des Hawks (2-9), un club en reconstruction qui occupera assurément la cave du classement de l’Est sur une base permanente en 2017-2018.