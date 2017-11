Le TFC se prépare pour le Crew

«Lorsque nous jouons à la maison, nous sommes une équipe très difficile à battre, a mentionné le milieu de terrain du Crew Pedro Santos après la victoire des siens face au New York City FC. Nous n’avons pas perdu beaucoup de matchs à domicile, car nous avons de très bons partisans et il y a une belle atmosphère. Maintenant, il faut se reposer et gagner le match aller.»