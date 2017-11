Julien misera-t-il à nouveau sur Lindgren?

Le mystère entourant la blessure mineure de Carey Price demeure entier. Sera-t-il en mesure d’affronter les Golden Knights mardi soir ? Puisque le Canadien a obtenu congé d’entraînement à son retour de son fructueux voyage, impossible de le savoir.

Cependant, la déclaration faite par Claude Julien dans les heures précédant la rencontre à Chicago a de quoi laisser perplexe.

« On aura un autre match mardi. C’est important d’avoir un gardien frais ce soir [dimanche]. Avec trois matchs en quatre soirs, celui d’hier [samedi], celui de ce soir [dimanche] et celui de mardi, c’est important d’utiliser nos deux gardiens », a déclaré l’entraîneur du Canadien au moment d’annoncer la présence de Charlie Lindgren devant le filet du Tricolore.

Par ailleurs, pour ceux qui auraient des doutes à ce sujet, Price était bel et bien avec l’équipe ce week-end. On l’a vu dans les rues de Winnipeg et dans le vestiaire de l’équipe, après la rencontre, à Chicago.

Une première au Centre Bell

Maintenant, si Price ne devait toujours pas être disponible pour le match de mardi soir (ce qui ne serait pas surprenant puisqu’il n’a pas foulé la glace depuis la défaite au Minnesota), on peut présumer que Lindgren sera de nouveau envoyé dans la mêlée.

Une chose est certaine. Avec la façon dont il s’est comporté contre les Blackhawks, le gardien de 22 ans le mérite. Il s’agirait d’un premier départ pour lui au Centre Bell. Jusqu’à présent, il a été en action en Caroline, à Detroit, en Floride et à Chicago.

Et s’il a été en mesure de garder le filet avec aplomb dans un amphithéâtre bruyant comme le United Center, il va trouver qu’il n’y a rien d’énervant au Centre Bell, un endroit beaucoup plus stimulant qu’intimidant... même pour les adversaires.

Une occasion à saisir

Ce qu’il y a de particulier avec le cas du cerbère du Minnesota, c’est l’écart prononcé entre ses statistiques de la Ligue américaine et celles de la LNH. En quatre départs à vie dans le circuit Bettman, il affiche une moyenne de but alloué de 1,24 et un taux d’efficacité de ,960

Or, en neuf présences devant le filet du Rocket de Laval, il présente une moyenne de 3,53 et un taux d’efficacité de ,885. En y regardant de plus près, on constate que Lindgren a connu un passage à vide de trois rencontres pendant la semaine du 13 octobre, ce qui a grandement nui à ses statistiques.

« La Ligue américaine, c’est un type différent de hockey. Lors des trois ou quatre derniers matchs, j’ai commencé à retrouver mes repères, a-t-il expliqué après la victoire à Chicago. Je me sentais vraiment bien. Il y a des matchs qui se sont moins bien déroulés. Ça fait partie du hockey. J’ai été rappelé et j’espère profiter le plus possible de l’occasion qu’on me donne. »

Valse des gardiens à Vegas

Le Canadien, qui a remporté cinq de ses sept derniers affrontements, tentera de poursuivre sa série de succès face à une formation qui avait le vent dans les voiles jusqu’à tout récemment.

Après avoir remporté huit des neuf premiers matchs de leur histoire, un record de la LNH, les Golden Knights de Vegas ont subi la défaite, dans quatre de leurs cinq derniers.

Aux prises avec des symptômes de commotion cérébrale, Marc-André Fleury n’a pas disputé de match depuis le 13 octobre. En l’absence du portier québécois, les Golden Knights ont déjà fait appel à trois autres gardiens.