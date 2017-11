«Je peux atteindre un autre niveau» - Duchene

Le nouvel attaquant des Sénateurs d'Ottawa Matt Duchene a pris part à une conférence de presse, lundi.

Duchene a été acquis de l'Avalanche du Colorado la veille dans une transaction à trois équipes avec les Predators de Nashville.

«Je veux jouer à mon plein potentiel. Je crois que je peux atteindre un autre niveau de jeu maintenant que tout cela est derrière moi, a-t-il déclaré. J’ai confiance que ça va changer ici.»

«Je veux jouer au hockey en séries éliminatoires. Je n'ai que huit matchs de séries à mon actif et je suis loin d'en être satisfait. Je crois beaucoup en cette équipe. Je vais faire de mon mieux pour aider les Sénateurs.»

Le directeur général Pierre Dorion était quant à lui bien satisfait de sa nouvelle acquisition.

«Le futur est toujours maintenant. C'était une évidence [de faire cette transaction]», a-t-il dit.

«Je ne pense pas que le prix était élevé. Acquérir un joueur de la trempe de Matt Duchene, qui a déjà fait partie d’Équipe Canada, c’est excitant pour notre organisation. Il améliore notre équipe», a ajouté Dorion.

En retour, les Sénateurs ont dû céder le joueur de centre Kyle Turris aux Predators ainsi que des choix de 1er et 3e tours à l'Avalanche, en plus du gardien Andrew Hammond et de l'attaquant Shane Bowers.

Par ailleurs, Dorion a soutenu que Turris n’a jamais demandé à être échangé.