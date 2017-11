«C’est une bonne affaire pour Sam»

La transaction qui l’a fait passer à l’Avalanche du Colorado a été un choc pour Samuel Girard, selon son agent André Ruel, qui croit tout de même que Denver est une place de choix pour le développement de son client.

Girard, qui a fait partie de la méga transaction à trois équipes qui a notamment envoyé Matt Duchene à Ottawa et Kyle Turris à Nashville, se dirigeait vers le souper des recrues des Predators lorsque son agent l’a appelé pour lui annoncer qu’il devait faire ses valises et partir pour le Colorado.

« C’était un choc pour lui. Il avait été repêché par les Predators, venait de faire ses débuts dans la LNH et, comme plusieurs jeunes joueurs, il pensait passer sa carrière là-bas. Par contre, comme je le lui ai expliqué, rien n’arrive pour rien, et cette transaction est probablement pour le mieux. »

Retour d'Ellis

Car, objectivement, le retour imminent de Ryan Ellis à Nashville n’était pas une bonne nouvelle pour le hockeyeur de Roberval.

Défenseur offensif, il aurait perdu passablement de temps de jeu, notamment en avantage numérique.

Selon Ruel, se retrouver au Colorado, dans une formation en reconstruction qui était désespérément à la recherche de bons jeunes défenseurs gauchers, ne peut qu’être une bonne chose pour Girard.

« Si on les compare, Ryan Ellis et Samuel se ressemblent. Le retour d’Ellis aurait retardé la progression de Sam, car les deux peuvent faire le même travail et Ellis est plus expérimenté. Cette transaction est donc réellement une bonne affaire pour Samuel. »

Ruel s’attend d’ailleurs à ce que l’Avalanche permette à Girard de jouer les quatre matchs le séparant de la limite pour un joueur d’âge junior avant que la première année de son contrat n’entre en vigueur, après quoi ils « prendront une décision ».

En vitrine?

Le directeur général des Predators David Poile a fait le point sur la transaction, hier, devant les médias de Nashville. Ce dernier n’a pas caché avoir eu de la difficulté à se départir du défenseur jeannois.

L’homme de hockey a toutefois eu une réponse intéressante lorsqu’on lui a demandé si les Preds avaient décidé de garder Girard avec le grand club afin de le montrer aux autres formations, puis de l’échanger.

« La réponse honnête à cette question est oui et non, a répondu Poile. La blessure de Ryan Ellis a créé une opportunité, pour nous, de garder Samuel. La décision de l’échanger fut difficile, mais tu dois donner pour recevoir, et ce fut le prix à payer pour faire cette transaction. »

Girard rejoindra d’ailleurs l’Avalanche aujourd’hui, à Malmö, en Suède, puisque l’équipe se prépare pour une série de deux matchs en sol suédois face aux Sénateurs d’Ottawa, les 10 et 11 novembre.