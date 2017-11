Canada-Russie : ça commence dans l'Ouest!

C'est ce soir, dès 20h sur les ondes de TVA Sports, que s'amorce la série annuelle de matchs opposant la Ligue canadienne de hockey à la Russie.

Pour amorcer le tout, lundi et mardi, nous aurons droit à des duels WHL-Russie qui se dérouleront respectivement à Moose Jaw et Swift Current.

Les 9 et 13 novembre, l'OHL affrontera la Russie à Owen Sound et Sudbury. Puis les Russes termineront leur périple contre la LHJMQ, les 14 et 16 novembre à Charlottetown et Moncton. Toutes ces rencontres seront diffusées à TVA Sports.

La formation de la WHL pourra miser sur sept joueurs ayant fait partie d'Équipe Canada junior l'an dernier, dont le gardien Carter Hart (Silvertips d’Everett), le capitaine de l’Équipe WHL Dillon Dube (Rockets de Kelowna) ainsi que les défenseurs Jake Bean (Hitmen de Calgary) et Kale Clague (Wheat Kings de Brandon).

Du côté des Russes, nous verrons pas moins de 10 joueurs qui portent déjà les couleurs d'équipe de la Ligue continentale (KHL).

Il y aura également trois membres de la LHJMQ lors des deux affrontements dans les Maritimes, soit German Rubtsov, Vitalii Abramov et Pavel Koltygin.

Les deux Russes de la WHL qui joueront les deux premières rencontres sont Alexander Alexeyev et Artyom Minulin.

Calendrier des matchs de la Série Canada Russie CIBC 2017

1er match – Lundi 6 novembre à Moose Jaw, SK

2e match – Mardi 7 novembre à Swift Current, SK

3e match – Jeudi 9 novembre à Owen Sound, ON

4e match – Lundi 13 novembre à Sudbury, ON

5e match – Mardi 14 novembre à Charlottetown, IPE

6e match – Jeudi 16 novembre à Moncton, N.-B.