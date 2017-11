ATP: cérémonie controversée à Milan

Le tournoi de la «Next Gen» a commencé dans la controverse dimanche, à Milan en Italie.

Lors du tirage au sort des groupes, les joueurs devaient choisir parmi huit jeunes femmes, qui dévoilaient la lettre A ou la lettre B, cachée sur leur corps ou leurs vêtements.

Plusieurs joueurs ont paru extrêmement embarrassés et la cérémonie a été commentée de façon très négative sur les réseaux sociaux.

«Disgrâce», a écrit sur son compte Twitter l'ancienne no 1 mondiale Amélie Mauresmo sur son compte Twitter.

«C'est supposé être un événement du futur, non?», a pour sa part écrit Alizé Cornet.

«Affreux», a quant à elle écrit Judy Murray.

L'ATP a publié lundi un communiqué lundi s'excusant de la situation: «c'était de mauvais goût et inacceptable», peut-on notamment lire.

Voyez ci-dessous une partie de la cérémonie en question.

The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK