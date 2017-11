WTA: Julia Goerges s'impose contre Coco Vandeweghe en finale à Zhuhai

L'Allemande Julia Goerges, 18e mondiale, s'est imposée facilement 7-5, 6-1 en 1h20 dimanche, malgré un départ timide, contre l'Américaine Coco Vandeweghe (12e) pour remporter le Trophée Elite à Zhuhai.

Il s'agit du quatrième titre de la carrière de Goerges, 29 ans, qui a fini fort la saison: elle s'était en effet imposée à Moscou il y a deux semaines et elle a donc terminé 2017 sur une belle série de neuf victoires consécutives.

«Il n'y a pas de meilleure manière de terminer cette saison, s'est-elle réjouie à l'issue de la rencontre. Je suis simplement heureuse, je n'ai pas vraiment de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment. Je crois que je ne peux toujours pas y croire, c'est juste incroyable.»

Son titre va lui permettre de monter à la 14e place mondiale.

Goerges avait pourtant mal commencé en perdant son service d'entrée. Vandeweghe faisait la course en tête et menait 5-2 dans la première manche. Mais elle n'allait plus marquer qu'un seul petit jeu jusqu'à la fin du match.

Goerges trouvait son rythme, remontait à 5-5 et reprenait aussitôt le service de l'Américaine pour conclure la première manche 7-5.

L'Allemande poursuivait sur sa lancée et profitait d'un pourcentage de premiers services anémique chez Vandeweghe (37%) pour lui prendre son engagement à trois reprises dans la seconde manche, remportée tranquillement 6-1.

La légende Steffi Graf a remis le trophée à sa jeune compatriote, «un moment très spécial», a apprécié la jeune femme. «Je pense qu'elle était très heureuse de remettre la coupe à une joueuse allemande», a conclu en souriant Julia Goerges.