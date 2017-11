Tottenham s'impose dans la douleur contre Crystal Palace

Tottenham, pourtant vainqueur du Real Madrid mercredi (3-1), a peiné dimanche pour venir à bout de la lanterne rouge Crystal Palace (1-0) lors de la 11e journée de Premier League.

Au classement, les «Spurs» remontent sur le podium (3e), à égalité de points avec Manchester United (2e avec 23 points).

Ils sont assurés d'y rester pendant la trêve internationale, peu importe le résultat des «Red Devils» contre Chelsea (4e avec 19 pts).

Si Tottenham a largement dominé (68% de possession), l'équipe de Mauricio Pochettino n'a jamais été vraiment tranchante en attaque.

Elle a d'ailleurs dû attendre la 64e minute pour prendre la tête, sur un tir dans la lucarne de Son, après plusieurs centres mal renvoyés par la défense adverse.

Avant cela, Gazzaniga avait dû s'employer, s'imposant sur les têtes sur corner de Dann (36) puis Milivojevic (60) et sauvant les «Spurs» sur deux actions déclenchées par deux passes injustifiables d'Aurier interceptées par Tonwsend.

Juste au retour de la pause, Townsend récupérait l'offrande de l'Ivoirien et plaçait un superbe tir croisé, détourné par Gazzaniga (47). Puis dix minutes plus tard, l'Anglais interceptait de nouveau et lançait Zaha. L'attaquant contournait Gazzaniga, mais, gêné par le retour de la défense, ne cadrait pas dans un but vide (57).

La lanterne rouge avait laissé passer sa chance. Son Heung-min délivrait les siens quelques instants plus tard pour rebondir parfaitement en championnat après la défaite à Manchester United (1-0) le week-end dernier.