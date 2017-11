Tel père, tel fils

L’avenir nous dira s’il connaîtra une aussi belle carrière que son père, mais Brendan Lemieux ne cache pas vouloir suivre ses traces.

Le fils de Claude a affronté l’une des anciennes équipes de papa, le Canadien de Montréal, pour la première fois samedi à Winnipeg, lui qui en était à son septième match à vie dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Choix de deuxième tour des Sabres de Buffalo, 31e au total en 2014, Lemieux n’a pourtant jamais disputé un match dans l’uniforme de l’équipe qui l’a repêché. Il a été acquis par les Jets dans une transaction impliquant Evander Kane en février 2015.

Après avoir fait son apprentissage pendant deux ans avec le Moose du Manitoba, filiale des Jets dans la Ligue américaine de hockey, l’attaquant de 21 ans a enfin reçu l’appel du grand club le mois dernier.

Il a d’ailleurs inscrit son premier but dans l’écrasante victoire de 7-1 remportée le 29 octobre contre les Penguins de Pittsburgh.

«Je connais mon rôle, a-t-il indiqué après l’entraînement matinal de sa formation, samedi. Ma tâche, c’est de créer des occasions et évidemment d’aider cette équipe à gagner.»

Agitateur comme... papa

À la manière de papa dont le gabarit était très semblable au même âge, Brendan ne déteste pas le jeu physique. On lui colle déjà à la peau cette réputation d’agitateur.

«Toute comparaison avec mon père est bonne, affirme-t-il. Il est une inspiration et un modèle pour moi. C’est aussi mon plus grand conseiller.»

Malgré sa participation à seulement sept des 13 rencontres de son équipe, il est le joueur le plus puni des Jets.

Dans la victoire contre les Stars de Dallas, jeudi dernier, il n’a pas hésité à jeter les gants contre Gemel Smith.

«Il m’a provoqué et je me suis dit que je n’étais pas pour m’en laisser imposer, raconte-t-il. Tout s’est bien passé.»

Lemieux n’a pas mal paru dans ce combat, en donnant plus de coups à son adversaire qu’il en a reçu. Les mauvaises langues diront qu’il a un meilleur talent de bagarreur que son père.

Que les mauvais... mots

Brendan est né à Denver, le 15 mars 1996, quelques mois avant que Claude remporte, avec l’Avalanche du Colorado, la troisième de ses quatre coupes Stanley.

Il a vécu son enfance aux quatre coins de l’Amérique, surtout au Sud de la frontière, mais aussi à Toronto. Jamais toutefois dans la région de Montréal.

Sa langue maternelle est évidemment l’anglais.

«Je parle très... très peu le français, avoue-t-il, mais je comprends quelques mots, surtout les... mauvais.»

D’affronter le Canadien a représenté un événement spécial pour lui.

«J’ai grandi en étant un fervent amateur de cette équipe, parce que mon père et y a joué et y a connu beaucoup de succès, relate-t-il. Nous avons de la famille là-bas. Je vais avoir une pensée particulière pour mon père quand le match va commencer.»

Établi maintenant en Californie, le paternel dirige une agence d’athlètes qui compte évidemment Brendan dans ses rangs.

«Je lui parle tous les jours, explique fiston. Il m’encourage à persévérer et à progresser de match en match. Je pense qu’il est satisfait de mon rendement tout en me rappelant constamment qu’il ne faut rien tenir pour acquis.»

En bref

Choix de deuxième ronde (26e au total) du Canadien lors de la séance de repêchage de 1983, Claude Lemieux a disputé 1215 rencontres dans la LNH, dont quatre saisons complètes dans l’uniforme tricolore. Sa fiche en saison régulière indique 379 buts, 786 points et 1777 minutes de pénalité.

Son parcours en séries éliminatoires aura été marquant avec 158 points en 234 matchs. Il a soulevé la coupe Stanley à quatre reprises, et ce, avec trois équipes : Montréal (1986), New Jersey (1995 et 2000) et Colorado (1996). Il aura été l’un des joueurs dominants de la conquête du précieux trophée par le Canadien en 1986, avec quatre buts gagnants dont le plus mémorable, obtenu en prolongation lors de la septième et ultime rencontre de la deuxième ronde disputée au Forum face aux défunts Whalers de Hartford.