Steve Kerr tient à s'excuser pour ses propos déplacés

L’entraîneur-chef des Warriors de Golden State Steve Kerr a tenu à s’excuser pour les propos déplacés qu’il a tenus envers un officiel, lors de la victoire des siens de jeudi soir face aux Spurs de San Antonio.

Les caméras ont capté Kerr alors qu’il criait «F... you, m..... f.....» à l’arbitre.

Alors que lui et ses joueurs se préparaient pour leur duel de samedi soir face aux Nuggets de Denver, l’entraîneur a voulu s’excuser pour ses propos inappropriés.

«Je dois faire mieux, a avoué Kerr dans une entrevue publiée sur le site web du réseau ESPN. Honnêtement, je dois vraiment mieux faire. C’était embarrassant. Ma fille m’a envoyé le "meme" de la scène. C’était partout sur internet. Je suis vraiment passionné et intense, mais je ne peux pas utiliser ce genre de mots. Je ne dirais jamais ça à quelqu’un dans une situation normale. C’est vraiment atroce. J’ai vu la séquence et je me suis dit "mon dieu!" Quel est mon problème?»

«Je vais toujours me tenir devant les arbitres pour mes gars, mais je ne peux pas le faire avec ce langage», a rajouté l’homme de 52 ans.

Kerr n’était toutefois pas le seul qui a fait vivre de longs moments aux officiels lors de cette rencontre. L’entraîneur-chef des Spurs Greg Popovich a été expulsé après avoir crié «Terrible f...-ing referee!»

«C’est là que j’ai appris à parler de cette manière,» a lancé Kerr à la blague.

Le principal intéressé a également admis que l’ancien joueur des Warriors Tom Tolbert lui avait conseillé de placer une feuille devant sa bouche comme le font les entraîneurs de la NFL. De cette manière, les caméras ne peuvent pas capter les paroles.

La ligue a déclaré que les deux entraîneurs ne devraient pas recevoir d’amendes pour leurs paroles. Habituellement, ils sont punis s’ils prennent trop de temps avant de quitter le terrain après une expulsion.