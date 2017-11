«On a une grande confiance en lui» - Claude Julien

Pour l’entraîneur-chef Claude Julien, la décision de confier le départ à Charlie Lindgren face aux dangereux Blackhawks, dimanche soir, allait de soi.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le blanchissage de 38 arrêts de la recrue, le premier de sa carrière, donne raison au pilote.

«Il fallait y aller avec Charlie. Certains pensaient que c’était audacieux, pas moi. C’est un gardien qui a toujours bien joué quand on a fait appel à lui et on a une grande confiance en lui.

«Il nous a démontré encore ce soir qu’il est capable de bien jouer dans cette ligue.»

Ça se replace pour Galchenyuk

Après un début de saison laborieux, Galchenyuk commence à retrouver la forme qu’il affichait avant sa blessure au genou subie la saison dernière, alors qu'il maintenait un rythme d'approximativement un point par match.

L’Américain a formé un trio des plus menaçants avec Jonathan Drouin et Artturi Lehkonen. C’est d’ailleurs en saisissant la passe de «Chucky» en zone neutre que Drouin a pu utiliser sa vitesse pour se faufiler derrière la défensive des Blackhawks et donner les devants 1-0 aux Canadiens en troisième période.

«Une certaine chimie semble se bâtir, a observé Julien. Alex semble avoir retrouvé son rythme. Avec Jonathan, les choses vont quand même assez bien.»