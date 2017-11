NASCAR : Kevin Harvick se qualifie pour la finale de la Chasse

Kevin Harvick a remporté le AAA Texas 500 pour obtenir son billet pour la grande finale de la Chasse de la série Monster Energy de NASCAR, dimanche à Forth Worth, au Texas.

Harvick, qui a par ailleurs obtenu les points bonis après avoir mené le peloton lors du premier segment de la course, a devancé Martin Truex fils et Denny Hamlin. Matt Kenseth et Brad Keselowski ont complété le top 5.

Kyle Larson, qui a remporté le deuxième segment de l’épreuve, a pour sa part été forcé à l’abandon pour une troisième course consécutive.

Lors de la dernière étape du Championnat, Kyle Busch avait signé la victoire pour s’assurer de prendre part à la finale, qui aura lieu dans deux semaines.

Les six autres pilotes toujours en lice auront une dernière chance de faire leur place dans le quatuor de finalistes à l’occasion du Can-Am 500 dimanche prochain, à Avondale en Arizona.