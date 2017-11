Manchester City inarrêtable

Qui va pouvoir arrêter les «Citizens»? Manchester City a continué sa course folle en tête de la Premier League en s'imposant contre Arsenal (3-1), tandis que son principal concurrent Manchester United a trébuché à Chelsea (1-0) lors d'un match tendu, dimanche en clôture de la 11e journée.

Le succès des champions en titre, ajouté à la petite victoire de Tottenham contre la lanterne rouge Crystal Palace (1-0), a resserré les poursuivants des «Citizens», bien loin après leur neuvième victoire consécutive en championnat (31 pts).

Au classement, ils ont désormais huit points d'avance sur les Red Devils et les Spurs, respectivement 2e et 3e (tous à 23 pts). Derrière, Chelsea revient (22 pts), devant Liverpool, vainqueur à West Ham samedi (4-1), Arsenal et le surprenant Burnley (tous à 19 pts).

.Chelsea solide

Les visites de José Mourinho dans son ancien Stamford Bridge sont toujours des moments chargés en émotions, d'autant plus au vu du désamour grandissant avec son homologue Antonion Conte.

Cette fois, la rencontre a été plutôt calme sur les bancs de touche. Un peu moins sur le terrain, où l'âpreté a été bien présente.

Herrera et Matic pour les «Red Devils» et Bakayoko pour les «Blues» ont multiplié les interventions dures, avec en point d'orgue le début de seconde période, lorsque Hazard a été victime de trois fautes en six minutes, dont deux cartons jaunes (Jones et Herrera).

Mais à force de se concentrer sur Hazard, les Mancuniens ont oublié Morata, laissé seul dans la surface sur un centre lointain d'Azpilicueta (55). Un avantage mérité tant les «Red Devils» ont peu créé avant la toute fin de match, lorsque Rashford et Fellaini ont fait en vain le spectacle. Pas de quoi faire naître les critiques du côté d'Old Trafford, mécontent de la frilosité offensive du moment.

Mais même sans David Luiz, laissé en tribunes pour «raison tactique» selon Conte, les champions ont tenu. Et l'Italien a pu fêter la victoire sur le terrain, évitant au passage de serrer la main de Mourinho.