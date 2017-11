L'OM, Nice, Lille et Bielsa retrouvent le sourire

Marseille, battu en Europa League et perturbé par l'affaire Evra, a écrasé Caen (5-0) pour grimper sur le podium du championnat de France dans l'attente du match de l'OL de la 12e journée, tandis que Lille et Nice ont renoué avec la victoire.

Avant la rencontre les supporters ont mis la pression: «This game is over», ont écrit sur une banderole des supporters de l'OM à Patrice Évra, pastichant le slogan «I love this game» du joueur qui a frappé l'un d'eux au Portugal.

Mais, une fois sur la pelouse, les Marseillais ont oublié l'affaire Evra et frappé à cinq reprises. Si l'ouverture du score par Luiz Gustavo a tardé à venir (43e), Thauvin s'est chargé de «tuer» le match dès la reprise (47e) avant de signer son doublé en fin de partie (81e). Sanson (52e) et Mitroglou (76e) ont donné encore plus d'éclat à la performance sportive des Olympiens.

Voilà donc Marseille troisième, à quatre points de l'AS Monaco, impitoyable face à Guingamp samedi (6-0). Le PSG, même sans Neymar blessé, s'est lui baladé à Angers (5-0) pour conserver ses quatre points d'avance sur l'ASM, le champion de France en titre.

Si Lille reste toujours avant-dernier, il a signé à Metz sa deuxième victoire de la saison en enfonçant la lanterne rouge Metz 3 à 0. Le premier succès du Lille du technicien argentin remonte à la première journée du championnat, le 6 août contre Nantes (3-0).

Un peu plus tôt, un autre «malade» de Ligue 1, Nice, a renoué avec la victoire après six défaites d'affilée toutes compétitions confondues.

Nice, 3e de la saison dernière, a battu Dijon 1-0 à un pénalty de Mario Balotelli. L'Italien a inscrit le but de la victoire à la 39e minute.

Les Niçois n'ont pas réussi à alourdir le score et ont tremblé jusqu'au bout. Signe de cette tension, Balotelli a écopé d'un carton rouge en fin de match pour un tacle par derrière.

Cette courte victoire, à domicile, permet tout de même aux Niçois de mettre fin à l'hémorragie.