Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 4 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Vegas 5 – OTTAWA 4 ( à voir dans la vidéo ci-dessus )

– OTTAWA 4 ( ) Toronto 4 – ST. LOUIS 6

Montréal 5 – WINNIPEG 4 (prolongation)

– WINNIPEG 4 (prolongation) Washington 3 – BOSTON 2

– BOSTON 2 Columbus 4 – TAMPA BAY 5 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) New York (Rangers) 5 – FLORIDE 4 (prolongation)

– FLORIDE 4 (prolongation) Colorado 5 – Philadelphie 4 (tirs de barrage)

– Philadelphie 4 (tirs de barrage) Buffalo 1 – DALLAS 5

Chicago 2 – MINNESOTA 0

– MINNESOTA 0 Caroline 1 – ARIZONA 2 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Pittsburgh 2 – VANCOUVER 4

Nashville 4 – LOS ANGELES 3 (prolongation)

– LOS ANGELES 3 (prolongation) Anaheim 1 – SAN JOSE 2 (tirs de barrage)

Boeser et Keller continuent d’impressionner

Brock Boeser (3B, 1A), à 20 ans et 252 jours, est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire des Canucks à réussir un tour du chapeau, selon Elias Sports. De plus, il est devenu la première recrue de la formation de la Colombie-Britannique à obtenir quatre points dans une rencontre depuis Peter Schaefer en mars 2000. Il est au deuxième rang des pointeurs de la LNH cette saison avec 13 points en 10 matchs.

Clayton Keller, avec un but face aux Hurricanes, est devenu la première recrue de l’histoire des Coyotes/Jets à réussir 10 buts en 15 matchs ou moins en début de saison, selon Elias Sports. Teemu Selanne avait réussi l’exploit en 11 parties en 1992-1993, en route vers une saison de 76 buts en 84 parties.

Le saviez-vous?

Il y a eu 16 tours du chapeau en 2017-2018 (212 parties), le plus après les 212 premières parties d’une saison depuis 1996-1997 (18).

Une première victoire pour Lagacé

Le Québcois Maxime Lagacé a réalisé 24 arrêts pour obtenir une première victoire dans la LNH et aider les Golden Knights à porter leur fiche à 9-4-0.

Lagacé (1-3-0) est devenu le troisième gardien de l’équipe à obtenir la première victoire de sa carrière après Oscar Dansk et Malcolm Subban. Les Golden Knights sont devenus la première équipe depuis les Islanders de 2010-2011 à réussir pareil exploit.

Stamkos et Schwartz ne ralentissent pas

Steven Stamkos a trouvé le fond du filet en temps réglementaire en plus de marquer qui a fait la différence en tirs de barrage pour aider le Lightning à remporter une 11e victoire en 15 matchs cette saison, égalant un record d’organisation. Avec 25 points, Stamkos a obtenu au moins un point dans 13 de ses 15 matchs.

Jaden Schwartz (3A) et Brayden Schenn (4A) ont aidé les Blues à remporter une 11e partie cette saison en 15 rencontres. Schwartz a 20 points depuis le début de la saison, au troisième du classement des pointeurs. De son côté, Schenn a réussi la première rencontre de quatre points de sa carrière.

Les Blues frappent fort en deuxième période - TVA Sports

Une 800e pour Cogliano

L’attaquant des Ducks Andrew Cogliano est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la LNH à disputer 800 parties consécutives et le deuxième à le réussir depuis le début de sa carrière (également Doug Jarvis).

Duels en montagnes russes

Les Canadiens ont comblé un déficit de 4-2 en troisième période et Max Pacioretty a réussi le neuvième but de sa carrière en prolongation en saison régulière. Il égale la marque d’Aurel Joliat et Howie Morenz.

Les Rangers ont perdu l’avance à deux reprises, mais Kevin Shattenkirk a réussi son deuxième but du match à 1:08 de la prolongation.

Mikko Rantanen a marqué le but décisif en tirs de barrage pour propulser l’Avalanche vers un troisième gain consécutif.

Matchs de dimanche