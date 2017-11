Joël Bouchard est heureux pour Pierre-Luc Dubois

Joël Bouchard n’est pas tombé en bas de sa chaise quand il a appris que Pierre-Luc Dubois demeurait avec les Blue Jackets de Columbus après avoir disputé ses neuf premiers matchs dans la Ligue nationale

«C’était une grande possibilité pour moi [qu’il reste à Columbus]. Il aurait fallu que les choses aillent extrêmement mal pour Pierre-Luc. Je contrôle ce que je peux contrôler. On fait du junior. Il y a des clubs de la LNH qui sont en haut de nous et qui ont un boulot à faire. On travaille avec eux conjointement.

«On fait du hockey de développement. Ils [les Jackets] ont été extraordinaires dans le processus et ils m’ont toujours tenu au courant. Ils m’ont fait part de leurs questionnements. J’ai eu une belle relation avec eux depuis le début», expliquait le grand patron de l’Armada avant le duel de dimanche après-midi au Centre Vidéotron.

Même si le troisième choix au total de l’encan 2016 n’a amassé qu’un but et trois passes en 14 rencontres, Bouchard estime que son ancien protégé a sa place avec la formation de l’Ohio.

«J’ai regardé les matchs. Il n’a pas un grand rôle, mais il amène quand même quelque chose dépendant contre qui il joue. C’est un jeune que j’aime beaucoup», a observé l’entraîneur-chef de l’Armada, qui n’hésiterait pas à refaire la transaction ayant permis à Dubois de s’amener dans les Laurentides l’an passé, même en sachant qu’il ferait le saut dans les ligues majeures cet automne.

Expérience fructueuse

D’ailleurs, Dubois a grandement appris durant son séjour à Boisbriand, où il a aidé l’Armada à atteindre la finale de la coupe du Président, remportée en quatre matchs par les puissants Sea Dogs.

«Je ne l’ai pas mis sur un piédestal versus les autres et je pense qu’il a apprécié ça. Il fallait qu’il joue à notre façon. Ce n’était pas évident pour lui, mais aujourd’hui, avec du recul, et même quand on s’est assis ensemble après les séries, il me disait qu’il avait compris», a raconté Bouchard.

L’homme de hockey n’a voulu se prononcer sur le sort du défenseur Jérémy Roy, actuellement membre du club-école des Sharks de San Jose dans la Ligue américaine.

Âgé de 20 ans, Roy n’a disputé que cinq matchs jusqu’ici, récoltant une aide. Nul doute qu’un retour dans la LHJMQ serait accueilli à bras ouverts par Bouchard et ses joueurs.

Semaine occupée

L’un des dirigeants du programme d’excellence de Hockey Canada, Bouchard s’envole lundi aux aurores pour la Colombie-Britannique où il assistera toute la semaine aux matchs du Défi mondial des moins de 17 ans.

Il sera de retour à temps pour la visite des Huskies au Centre d’excellence Sports Rousseau, prévue vendredi prochain.