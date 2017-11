«Ils ont une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley» - Matt Duchene

Au terme d'une saga interminable, l'attaquant Matt Duchene est fixé sur son sort et il est maintenant emballé par son nouveau départ dans la capitale fédérale canadienne.

«Ce sera très près de mon patelin. Ils ont une équipe qui peut rafler la Coupe Stanley. Je suis très excité d'aller là-bas», a commenté l'Ontarien en quittant le Barclays Center, dimanche soir.

Dans une scène des plus invraisemblables, Duchene a été échangé en plein match face aux Islanders et a quitté la glace en catimini derrière son coéquipier Blake Comeau, qui était escorté hors de la patinoire en raison d’une blessure. Ça ne s’arrête pas là : il disputera d'ores et déjà ses deux prochains matchs face à l’Avalanche dans une tournée en Suède.

«C’est vraiment bizarre pour moi évidemment d’être retiré du match et de jouer les deux prochaines rencontres immédiatement face à mon ancienne équipe... Ça va être très étrange...», a-t-il avoué.

L’Ontarien ne peut toutefois affirmer qu’il ne s’attendait pas à un pareil dénouement.

«J’avais une bonne idée [de ce qui se tramait] dans les derniers jours.

«J’ai compris [que j’avais été échangé] avant qu’on me le dise. J’ai vu des discussions au banc des joueurs.»

La dernière année a été des plus éprouvantes pour Duchene, qui n’attendait qu’à connaître sa prochaine destination, sachant que son avenir n’était plus au Colorado.

«La dernière année a été difficile, a-t-il confié. En même temps, c’est une période d’apprentissage.

«Colorado m’a donné tant de choses... Ma femme vient d’ici... C’est très émotif de faire mes adieux à cet endroit. C’était un honneur de jouer pour Joe [Sakic] et "Patty [Roy].»