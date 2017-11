Matt Duchene impliqué dans une transaction monstre

L’attaquant Matt Duchene a finalement été échangé par l’Avalanche du Colorado aux Sénateurs d’Ottawa, dimanche, dans une transaction à trois équipes.

Le club ontarien a envoyé Kyle Turris aux Predators de Nashville. De plus l’espoir Shane Bowers, le gardien Andrew Hammond, un choix de premier et troisième tour prennent la route du Colorado. De leur côté, les Predators ont cédé le défenseur québécois Samuel Girard, l’attaquant de 21 ans Vladislav Kamenev et un choix de deuxième tour à l'Avalanche.

Duchene to OTT. Turris to NASH with a 6x6 extension. COL gets Girard, Kamenev, Bowers, Hammond, a 1st (OTT), a 2nd (NASH) and a 3rd (OTT). — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 6 novembre 2017

Turris a de plus paraphé une prolongation de contrat de six ans d’une valeur de 36 millions $ avec Nashville, lui qui allait devenir joueur autonome sans compensation au terme de la présente campagne.

L'échange met fin à une longue saga impliquant Duchene à Denver, alors que le départ de ce dernier était inévitable depuis des mois. Dans une scène des plus invraisemblables, l'Ontarien a d'ailleurs été échangé en pleine rencontre face aux Islanders et a ainsi quitté la glace en catimini alors que son coéquipier Blake Comeau était escorté à l'extérieur de la patinoire en raison d'une blessure.

Celui-ci a quitté la rencontre en deuxième période face aux Islanders de New York lorsqu’il a appris la nouvelle.

Duchene disputera ses deux premiers duels avec la formation de la capitale fédérale face à ses anciens coéquipiers, alors que l’Avalanche et les Sénateurs s’affronteront à Stockholm.

Le joueur de centre a amassé 10 points en 13 sorties cette saison. Il compte 428 points en 585 rencontres dans le circuit Bettman.

Turris a pour sa part obtenu neuf points cette année et en a récolté 320 en 544 parties dans la Ligue nationale.

De son côté, Girard a été en mesure de percer la formation des Predators dès cette année, à 19 ans. Il compte trois points en cinq rencontres, affichant un différentiel de -3. Les Predators l’ont sélectionné au deuxième tour, 47e au total, lors de l’encan de 2016.

Bowers a quant à lui été choisi au premier tour, 28e au total, par les Sénateurs lors du dernier repêchage. Il s’agit d’un espoir de Boston University, dans la NCAA.