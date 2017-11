Charlie Lindgren : «C'était incroyable!»

Charlie Lindgren est sans contredit l'une des plus belles histoires des Canadiens de Montréal jusqu'ici, en ce début de saison rocambolesque.

Rappelé du Rocket de Laval, vendredi, le gardien de 23 ans a obtenu le départ à Winnipeg, dimanche, et il en a mis plein la vue chez les Blackhawks de Chicago avec 38 arrêts, en route vers le premier jeu de blanc de sa carrière.

Il a aussi amélioré sa fiche parfaite à 4-0-0, tous des gains à l'étranger face à des équipes américaines (Floride, Caroline, Detroit). Sa moyenne de buts est de 1,24 pour un taux d'efficacité de ,960.

«Le but pour moi, c’était d’être préparé. Tu ne sais jamais quand un rappel peut survenir, a-t-il expliqué après la victoire. Je me sentais prêt. Dès que j’ai fait le premier arrêt, je me suis mis senti à l’aise.

À écouter Lindgren, qui est originaire du Minnesota, c'est comme si l'exploit à Chicago était l'accomplissement d'un rêve.

«J’avais entendu parler de l’atmosphère du United Center. Ça n’a pas déçu. Des hymnes nationaux à la foule, c’était incroyable! C’est un endroit amusant où jouer.»