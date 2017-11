Un plateau important pour Andrew Cogliano

L’attaquant des Ducks d’Anaheim Andrew Cogliano prendra part à son 800e match dans la Ligue nationale de hockey samedi, alors que son équipe affrontera les Sharks de San Jose.

Il s’agira d’ailleurs de son 800e duel de suite puisque celui-ci n’a jamais raté de rencontre dans le circuit Bettman. C’est donc la quatrième plus longue séquence du genre dans l’histoire, après Doug Jarvis (964), Gary Unger (914) et Steve Larmer (884).

«Il y a parfois un moment où ça me vient en tête et je me dis que c’est assez cool ou même peut-être unique», a-t-il confié au NHL.com.

C’est contre ces mêmes Sharks qu’il avait fait ses débuts en 2007 avec les Oilers d’Edmonton. Maintenant âgé de 30 ans, Cogliano est un membre important des Ducks, qui ont vu Ryan Getzlaf, Patrick Eaves, Ryan Kesler et Cam Fowler se blesser cette saison. Il est d’ailleurs le premier pointeur du club californien avec neuf points en 13 sorties.

La constance a toujours été l’un de ses principaux atouts.

«C’est tout un accomplissement aujourd’hui avec tous les voyages, les virus et les blessures, a mentionné son entraîneur Randy Carlyle. Il l’a mérité. Il ne triche jamais, son éthique de travail est impeccable. Il ne prend jamais de raccourci.»

Louanges

Les coéquipiers de Cogliano ne tarissent pas d’éloges à son endroit. Plusieurs croient qu’il réussira à faire tomber la marque de Jarvis. Le principal intéressé aime toutefois se tenir loin des projecteurs.

«C’est assez incroyable. À notre époque, de la façon dont le hockey a évolué et la vitesse du jeu, les gars sont gros et rapides...chaque jour il se comporte en professionnel. Il travaille constamment et les résultats sont là», a précisé Corey Perry.

«Je ne sais pas comment il fait. Il n’a peur de rien. Mais vous ne voulez pas trop en parler. Je sais qu’il ne veut pas trop en parler.»

Cogliano est tout de même fier de cet accomplissement et de voir son travail reconnu.

«Il y aurait pu avoir des matchs où l’entraîneur me laisse dans les gradins pour faire une rotation, a dit celui qui a amassé 342 points. Mais ça n’a jamais été le cas.»