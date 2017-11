Stiverne vaincu de nouveau par Wilder

Deontay Wilder a passé le K.-O. au Québécois Bermane Stiverne au premier round pour conserver la ceinture du World Boxing Council (WBC) des poids lourds, samedi à New York.

Stiverne (25-3-1, 21 K.-O.) a visité le tapis trois fois en l’espace de quelques secondes, dans ce duel.

Deontay Wilder obliterates Bermane Stiverne, the only man he hadn't knocked out in his professional career: https://t.co/T0ymZxhFS3 pic.twitter.com/kt5poCdpXl