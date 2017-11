RSEQ: les Carabins devront éviter le piège des Stingers

Les Carabins de l’Université de Montréal affronteront samedi après-midi les Stingers de l’Université Concordia, au CEPSUM, dans la demi-finale du RSEQ.

Le duel sera présenté à TVA Sports dès 14h.

La troupe de Danny Maciocia a maintenu une fiche de 6-1 cette saison, mais a quelque peu pâli en fin de saison. Après avoir encaissé un revers de 22-0 au Stade Telus face au Rouge et Or de l’Université Laval, les Carabins ont triomphé moins facilement que prévu face aux Redmen de McGill, 27-17.

De leur côté, les Stingers ont terminé la saison avec une fiche de 3-4 et ont perdu le seul affrontement face aux Carabins cette saison, 37-19.

L’autre demi-finale du RSEQ opposera le Rouge et Or au Vert & Or de l’Université Sherbrooke.