Remparts: Jérémy Laframbroise en pleine éclosion

La victoire de vendredi des Remparts a mis en lumière l’émergence de Jérémy Laframbroise depuis le début de la saison, ce qui ne surprend guère son entraîneur Philippe Boucher.

Laframbroise a marqué son troisième filet de la campagne face aux Wildcats de Moncton, dépassant dès son 18e match sa marque de l’an dernier lors de ses premiers pas dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) où il avait secoué les cordages deux fois en 23 rencontres. Il compte également deux mentions d'aide à sa fiche.

L’attaquant de 17 ans reçoit d’ailleurs constamment les éloges de son entraîneur, sans qu’ils soient nécessairement véhiculés à travers les médias. Sa performance d’un but et d’une aide de vendredi, qui a permis aux siens de renverser la vapeur puis de l’emporter, a donné l’occasion au grand patron des Remparts de l’encenser dans un contexte idéal.

«Il a été dominant dans toutes les facettes du jeu. Pour le sens du hockey, c’est l’un des meilleurs dans notre équipe et il peut jouer dans toutes les situations. Il joue en désavantage numérique et prend des mises au jeu. En offensive, il a un style bien à lui et il a des mains magiques. Quand il joue en confiance, ça paraît», estimait le pilote des Diables rouges après ce troisième gain en autant de matchs.

Un trio et sa camaraderie

L’arrivée de Louis-Filip Côté aux côtés du principal intéressé et d’Olivier Mathieu n’est pas étrangère à ces récents succès. Côté et Mathieu ont aussi eu leurs mots à dire lors du dernier match. L’esprit de fraternité qui règne entre les trois jeunes hommes aide leur cause, selon Laframbroise.

«Olivier, Louis-Filip et moi, même en dehors de la glace, nous sommes des gars qui s’entendons super bien. Ça se reflète sur la glace parce qu’on est des gars qui travaillent fort. Et ça a débloqué ce soir [vendredi].

«Puis, Louis-Filip a été un choix de première ronde, il faut que tu aies du talent en masse, il a de la vitesse, il travaille fort et il est capable de nous repérer sur la glace. On essaie de faire notre job le mieux possible, on ne veut rien donner défensivement, mais on est aussi des gars qui ont du talent et on est capables d’amener de l’offensive», a souligné le natif de Sainte-Catherine qui avait été un choix de cinquième ronde en 2016.

Laframboise est le premier à acquiescer quand on lui fait remarquer qu’il semble plus confortable sur la glace en possession de la rondelle, cette saison.

«À 16 ans, j’étais peut-être un peu plus frileux avec la rondelle, j’avais peur de faire des erreurs. Cette année, je suis plus confiant quand j’ai la rondelle, je la transporte un peu plus et ça va de mieux en mieux», a-t-il analysé.

Des fleurs pour Gagné

Philippe Boucher est revenu sur la nomination de Benjamin Gagné à titre de joueur défensif pour les mois de septembre et d’octobre, dévoilant une partie du secret de la régularité dont il fait preuve jusqu’ici. Acquis des Voltigeurs à la période des Fêtes, l’an passé, Gagné dispute sa première saison complète dans l’uniforme sanctifié.

«J’ai aimé qu’il décide de s’entraîner avec les gars des Remparts et des joueurs professionnels comme [Jonathan] Marchessault sous la supervision de Gabriel Hardy et David Rodrigue [l’été passé]. On connaît cet environnement. Puis, je le côtoie durant l’été et sa préparation a été bonne. Il ne fait plus des gestes de frustration et il sait qu’il est un "leader" pour nous. Je pense qu’il a appris [des années passées] et j’aime le fait qu’il ait ramené l’aspect physique dans son jeu», a révélé Boucher.

Robidoux: jouera, jouera pas...

Atteint à la jambe gauche par un violent tir frappé, vendredi, Mikaël Robidoux a raté l’entraînement de samedi au Centre Vidéotron et représente un cas incertain pour la visite de l’Armada de Blanville-Boisbriand et d’Alex Barré-Boulet, dimanche.

Il s’agira d’un deuxième duel en l’espace de 14 jours entre les deux formations, Québec ayant eu l’avantage de la première bataille en prolongation. Boucher s’attendait à un autre lourde commande pour ses hommes. L’Armada en sera à une troisième partie en autant de jours.