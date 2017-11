Rebondir face aux Sénateurs

Les Golden Knights de Vegas ont connu un superbe début de saison. Toutefois, la troupe de Gerard Gallant a perdu ses trois derniers matchs. Samedi, face aux Sénateurs à Ottawa, ils tenteront de mettre fin à cette vilain séquence.

Le duel sera présenté à TVA Sports 2, dès 14h00.

Depuis leur victoire de 7-0 face à l'Avalanche du Colorado, les Golden Knights se sont inclinés devant les Islanders de New York, les Rangers de New York et les Bruins de Boston. Au cours de ces trois matchs, la formation de Vegas a accordé 14 buts.

Il faut dire que les Golden Knights ont perdu les services des gardiens Marc-André Fleury, Malcolm Subban et Oscar Dansk. Si bien que c'est le Québécois Maxime Lagacé qui est présentement le gardien numéro un de l'équipe.

De leur côté, les Sénateurs ont récolté au moins un point lors de chacune des six de leurs sept dernières parties.

Après ce duel, les hommes de Guy Boucher s'envoleront vers la Suède où ils disputeront deux matchs face à l'Avalanche à Stockholm, les 10 et 11 novembre prochains.