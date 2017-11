Le Rouge et Or a accédé à la finale du RSEQ avec une victoire sans équivoque de 45-0 sur le Vert & Or en demi-finale, samedi, à Québec.

La troupe de Glen Constantin affrontera le gagnant de l’autre demi-finale, entre les Carabins et les Stingers, diffusée en ce moment à TVA Sports.

Plus de détails à venir...