Le New York City FC demeure positif

Le New York City FC aura la lourde tâche de combler un déficit de 4-1 face au Crew de Columbus lors de la rencontre de dimanche, à New York. La formation new-yorkaise demeure confiante et sait qu'elle peut répéter l’exploit.

Le New York City FC avait vaincu le Crew par le pointage de 4-1, le 23 octobre 2016. Les entraîneurs de la formation souhaitent prendre exemple sur cette rencontre.

«Les entraîneurs nous ont montré le vidéo du match de la saison dernière et ça nous a motivés, a souligné le milieu de terrain Yangel Herrera dans des propos recueillis sur le site web officiel de la Major League Soccer (MLS). Nous croyons en nos chances et que nous pourrons répéter l’exploit. Nous donnerons tout ce que nous avons de la première à la dernière minute de jeu, dimanche.»

«Notre but est de retraiter avec une avance de deux buts à la première demie, a exprimé le défenseur Ronald Matarrita. Si nous jouons de façon intelligente autant à l’attaque qu’en défense, nous devrions être en mesure de revenir dans la série.»

L’avantage du terrain

La troupe new-yorkaise pourra également compter sur l’appui de ses partisans. Le New York City FC a connu une excellente saison à domicile, terminant la campagne avec un dossier de 10-2-5.

«Ils devront négocier avec le bruit du Yankee Stadium, a affirmé le milieu de terrain Alexander Ring. Je crois que c’est l’un des stades le plus difficile à jouer quand tu es l’adversaire.»

«Nous devons oublier la première rencontre et bâtir sur le positif. Nous devons l’emporter par un pointage de minimum 3-0 et je crois sincèrement que c’est faisable.»

Le New York City FC avait d’ailleurs terminé au deuxième rang de l’Association de l’Est, trois points devant le Crew.