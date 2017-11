Le fils de Gordie Howe écrit un livre en son honneur

Plusieurs amateurs de hockey connaissent l’histoire de Gordie Howe, mais pas la personne. Grâce à son fils Murray, il sera maintenant possible de découvrir l’homme qu’il été dans un livre intitulé «Nine Lessons I Learned from My Father».

Dans ce livre mémoire, Murray Howe nous fait découvrir son père sous un nouvel angle. L’auteur nous raconte des histoires familiales et la relation qu’il avait avec son père.

Murray a décidé d’écrire ce livre un peu de temps après que son père soit décédé l’année dernière, à l’âge de 88 ans.

«Son départ a laissé un immense vide dans mon cœur et j’ai un peu comblé cette perte en m’investissant dans ce livre, a exprimé Murray dans des propos recueillis sur le site du réseau Sportsnet. J’espère que je pourrais lui rendre un dernier hommage avec ce bouquin.»

Le livre est disponible depuis le 31 octobre dernier.