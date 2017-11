«L'avantage numérique commence à fonctionner» - Claude Julien

L’entraîneur-chef Claude Julien a souligné la chimie impressionnante de ses troupes en avantage numérique, après qu'elles aient marqué trois buts dans ce contexte dans une victoire de 5-4 face aux Jets, samedi soir.

«Le jeu de puissance commence à fonctionner. Les joueurs prennent de la confiance et font du bon travail devant le filet. On lance, mais maintenant on est trois et parfois même quatre pour sauter sur les rondelles libres», a analysé le pilote, qui a également salué le caractère montré par son équipe en remontant la pente après avoir tiré de l’arrière par deux buts en troisième période.

Julien a pris une décision qui a rapporté en continuant d’employer le défenseur Jeff Petry, coupable d'une bête erreur sur le but de Blake Wheeler qui donnait une avance de 4-2 aux Jets. À l’aide d’un tir des poignets précis, l’Américain a permis aux Canadiens de forcer la tenue d’une prolongation en faisant 4-4 alors que le troisième vingt tirait à sa fin.

«Quand tu fais une erreur, c’est important de l’oublier et d’amener quelque chose de positif. Il ne faut pas s’attarder là-dessus durant le restant du match. Jeff a montré du caractère.»

L’entraîneur du Tricolore ne sait pas encore quel gardien il enverra dans la mêlée demain soir, face aux Blackhawks. Il cogitera là-dessus durant le trajet vers Chicago.

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.