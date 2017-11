Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro en bronze

Les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont réussi un record personnel dans leur programme libre pour remporter la médaille de bronze, samedi, pour conclure la Coupe de Chine de patinage artistique.

Les champions du monde Wenjing Sui et Cong Han, de la Chine, ont remporté la médaille d’or avec 231,07 points et leurs compatriotes Xiaoyu Yu et Hao Zhang ont terminé deuxièmes avec 205,54. Moore-Towers et Marinaro, quatrièmes après le programme court, ont suivi avec 194,52.

«Nous avons effectué un programme propre même si nous avons raté des niveaux, a dit Moore-Towers dans un communiqué. Donc en réussissant malgré tout un record personnel, nous en sommes très satisfaits. »

C’est une deuxième médaille en carrière dans le Grand Prix de l’ISU pour le duo canadien et une première depuis 2015.

«Nous savons définitivement que nous pouvons faire encore mieux, a ajouté Marinaro. Nous reprendrons l’entraînement pour trois semaines et planifions obtenir encore plus de points lors de notre prochaine compétition. »

Chez les femmes, l’Ontarienne Gabrielle Daleman a glissé de la première place après le programme court à la sixième.

«C’était bien loin d’où c’était quand j’ai patiné en compétition il y a trois semaines, a dit Daleman, âgée de 19 ans. Il y a beaucoup de place pour de l’amélioration. Tout ce que je peux faire est rentrer chez moi et me préparer pour Skate America (sa prochaine compétition).»

La Russe Alina Zagitova a remporté la médaille d’or, Wakaba Higuchi, du Japon, a terminé deuxième et Elena Radionova, de Russie, troisième.