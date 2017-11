Joueur des Carabins, étudiant et entrepreneur

En plus du football et de l'université, l'ailier défensif des Carabins Jonathan Boissonneault-Glaou s'est récemment lancé en affaires avec son ancien coéquipier Samuel Nadeau-Piuze.

Ensemble, ils ont lancé Maxen, une entreprise qui se spécialise en logiciels de contrôle pour l'efficacité énergétique.

«Samuel était vraiment intéressé. Il a terminé le football et il cherchait à s'impliquer dans quelque chose et moi je voulais justement lancer une entreprise avec quelqu'un. Je trouvais que Samuel c'était vraiment un bon «fit» pour qu'on puisse commencer quelque chose de nouveau ensemble», explique Boissonneault-Glaou.

«Jo et moi on s'est rencontrés aux Carabins. On a passé plusieurs années ensemble. On a vécu des bons moments et on en a vécu des moins bons. Ça nous a permis d'apprendre à nous connaître et à nous faire confiance dans pas mal toutes les situations», renchérit Nadeau-Piuze.

Si l'ancien receveur des Bleus a beaucoup de temps à consacrer à leur projet, ce n'est pas du tout le cas pour son partenaire en affaires, qui doit jongler entre les réunions, les éliminatoires du football universitaire et son baccalauréat en génie mécanique.

«Il faut s'assurer de bien fixer nos priorités pour prendre les actions pour réaliser nos objectifs», précise Boissonneault-Glaou.

Même si cette saison sera la dernière pour Boissonneault-Glaou avec les Carabins, son rythme de vie ne risque pas de ralentir pour autant. Éligible au repêchage de la Ligue canadienne de football, sa carrière de footballeur pourrait bien se poursuivre l'an prochain.

