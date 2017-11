GSP aux portes de l’histoire

Vingt-deux combattants devaient passer sur le pèse-personne hier matin dans un hôtel de New York et Georges St-Pierre a fait languir les médias en étant l’avant-dernier à se présenter dans la salle de bal.

Voyez dans la vidéo ci-dessus, l'analyse de l'arbitre de l'UFC Yves Lavigne, dans l'émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN.

GSP a affiché un poids de 184,4 livres contre 184,6 pour Michael Bisping, qui est passé une trentaine de minutes avant lui.

L’Anglais a une fois de plus amusé la galerie pendant que St-Pierre semblait être dans une très belle forme, y allant de quelques blagues au moment de la photo officielle.

C’est donc un Georges St-Pierre serein et au sommet de sa forme qui devrait monter dans l’octogone tard, ce soir, au Madison Square Garden qui sera rempli à craquer pour son grand retour.

C’est une soirée qui s’annonce intéressante pour son aspect historique et parce qu’il y a deux autres combats de championnat qui opposeront Cody Garbrandt et TJ Dillashaw chez les poids coqs de même que Joanna Jedrzejczyk et Rose Namajunas chez les poids paille.

Double défi

Pour St-Pierre, le défi est double puisqu’il doit d’une part retrouver sa forme de combat, lui qui a annoncé son départ immédiatement après avoir défendu sa ceinture des mi-moyens face à Johny Hendricks, le 16 novembre 2013.

En plus de se retrouver dans un sport qui a évolué pendant son absence, il va se battre dans une catégorie de poids qu’il ne connaît pas.

Avant cet affrontement contre Bisping, GSP s’était toujours battu chez les mi-moyens, une catégorie qu’il a largement dominée, remportant la ceinture une première fois en novembre 2006 pour ensuite la remporter à nouveau en décembre 2007. Il l’a défendue avec succès à 10 reprises avant d’accrocher ses gants.

Bisping, quant à lui, va tenter de défendre son titre des poids moyens pour une seconde fois.

Problème de taille

La principale préoccupation de St-Pierre risque d’être sur le plan de la taille. Lui qui n’a jamais eu de problème à faire le poids à 170 livres, il s’aventure en terrain inconnu.

Il concède deux pouces à son rival anglais, mais Bisping est plus costaud et va tenter de le rudoyer.

Le combattant québécois ferait sans doute une grave erreur de tenter d’échanger coup pour coup avec Bisping, même s’il a pris les mesures nécessaires pour s’assurer d’être à la hauteur.

Rappelons que GSP a retenu les services de Freddie Roach pour son entraînement de boxe. Voilà une décision qui s’est avérée sage.

Se tenir debout

Dans le plan de match de Michael Bisping, il y a certainement un paragraphe complet sur l’importance de garder St-Pierre debout parce que l’Anglais est rapide et qu’il peut cogner dur.

Mais c’est surtout parce que St-Pierre est dominant au sol. Quand il entre en mode lutte, il est difficile à battre, même si ça ne fait pas un combat très attrayant pour les amateurs.

GSP est un technicien et il devra tenir Bisping sur les talons en tentant de multiplier les amenées au sol.

Dans un cas comme dans l’autre, les deux hommes sont habitués aux longs combats. Sept des huit derniers affrontements de St-Pierre sont allés à la limite de cinq rounds. Dans le cas de Bisping, ce sont six de ses neuf derniers combats qui ont atteint la limite.

Intelligence

Ce qu’il concède à Bisping en poids, St-Pierre devra le compenser par son intelligence dans l’octogone.

Il devra notamment gérer son énergie un peu différemment puisqu’il sera plus lourd. Et Bisping pourrait en profiter en tentant de lui faire dépenser beaucoup d’énergie lors des premiers assauts.

Mais GSP est patient et méthodique, il est un habitué des combats qui se rendent à la limite, lui qui l’a emporté par décision à la limite des cinq rounds lors de sept de ses huit derniers duels.

Le combattant originaire de Saint-Isidore est également réputé pour ne pas courir de risques et bien se défendre tout en étant endurant et tenace. Bisping aura une lourde commande sur les bras.

Les clés du combat

Survivre au premier round

Comme St-Pierre a été absent de l’octogone au cours des quatre dernières années, Bisping va sans doute vouloir le bousculer dès le début des hostilités afin de l’ébranler.

Différence de poids

Bisping a fait la majorité de sa carrière chez les poids moyens, à 185 lb, et c’est un gros poids moyen. Pour GSP, c’est un premier combat dans cette catégorie après avoir passé l’ensemble de sa carrière chez les mi-moyens (170 lb) où il était parmi les plus petits. Le Québécois devra s’ajuster à un adversaire nettement plus gros.

Aller au sol

Le plan de match de Bisping est clair, il va tenter de liquider son adversaire en se servant de ses qualités en kick-boxing. Pour GSP, la clé est de tenter de l’amener au sol, où il pourra déployer son arsenal à la lutte, où il excelle.

Anticipation

L’une des grandes forces de Georges St-Pierre est son sens de l’anticipation. Si celui-ci est aussi aiguisé qu’il y a quatre ans, il a les outils nécessaires pour surprendre Bisping.

Facteur temps

Quatre ans dans le monde des sports de combat, c’est une éternité. La question est de savoir si GSP sera rouillé après une si longue absence malgré une préparation qui semble être sans reproche.