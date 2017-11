Double égalité au sommet

Beau Hossler a connu une excellente journée de travail lors de la troisième ronde de l’Omnium Shriners Hospitals for Children, samedi, à Las Vegas pour s’emparer du premier rang du classement général.

Il se retrouve à égalité avec J.J. Spaun qui a pour sa part terminé avec une carte de 73 (+2).

Hossler a quant à lui remis une carte de 66 (-5) pour faire un bond de sept positions au classement. Il possède maintenant un cumulatif de 204 (-9), après les 54 premiers trous.

Samedi, il a enregistré cinq oiselets et a été en mesure d’éviter les bogueys. Lors des deux journées d’activités précédentes, il avait terminé avec des pointages de 69.

Spaun a connu une journée de travail beaucoup plus difficile. Il a réalisé trois bogueys lors des neuf premiers trous et s’est par la suite repris avec deux oiselets et un boguey. Il s’agit de sa pire ronde depuis le début du tournoi.

Vendredi, il avait terminé avec un pointage de 65.

C’est Tony Finau qui complète le top 3. L’Américain a remis une carte de 69 (-2) pour une troisième journée de suite.

Le golfeur canadien Nick Taylor a quant à lui terminé la troisième journée de compétition avec un pointage de 74 (+3). Il se retrouve présentement en 48e place à égalité avec six autres golfeurs.

Corey Conners a également remis une carte de 74. Il possède toutefois un pointage cumulatif de 215 (+2) et est au 55e rang.

David Hearn n’a pas été en mesure de se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.