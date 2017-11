Deux absents de taille chez le Toronto FC?

Le Toronto FC a vu deux joueurs importants tomber au combat pendant le match aller de sa série de deuxième tour des éliminatoires de la Major League Soccer (MLS) contre les Red Bulls de New York.

Le match retour entre le Toronto FC et les Red Bulls de New York sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 14h.

Il n’y a cependant aucune panique au sein du club ontarien.

Un coup franc parfait de Sebastian Giovinco avait permis à l’équipe ontarienne de l’emporter au compte de 2-1. Toutefois, plusieurs partisans étaient inquiets concernant l’état de santé du défenseur Drew Moor et du milieu de terrain Victor Vazquez.

Le premier s’est blessé à la cheville en fauchant un adversaire dans la surface de réparation et n’est pas revenu en deuxième demie, alors que le second souffre de douleurs à la hanche et a dû quitter le terrain à la 65e minute.

«Ils ont participé à l’entraînement aujourd’hui [samedi]. Pour l’instant, c’est positif. Pour ce qui est de leur disponibilité demain...nous verrons où ils en sont et combien de minutes ils sont en mesure de jouer ou s’ils seront capables d’amorcer la rencontre sur le terrain. Ils ont bien progressé jusqu’à maintenant», a expliqué l’entraîneur-chef Greg Vanney au réseau Sportsnet samedi.

Un entraîneur à l’écoute

Le pilote entend discuter avec les deux joueurs en question afin de prendre la meilleure décision possible.

«Tout dépendra de comment ils se sentent. Ils connaissent leur corps, ils font ce métier depuis longtemps et savent ce qu’ils seront en mesure de nous donner. S’ils ne sentent pas qu’ils peuvent nous offrir quelque chose, ils seront honnêtes», a-t-il précisé.

«Dans les deux cas, leur blessure ne va pas s’aggraver s’ils jouent. C’est plus une question de savoir s’ils seront en mesure d’en faire suffisamment sur le terrain avec le peu de temps qu’il reste.»

Moor a raté un mois de jeu plus tôt cette année en raison de problèmes cardiaques. Il a obtenu 24 départs cette saison et s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus fiables de son équipe.

La profondeur du Toronto FC, champion de la saison régulière, pourrait toutefois aider à combler l’absence de Moor sans problème.

Vazquez ne passe pas inaperçu

La perte de Vazquez pourrait toutefois faire mal à la formation de la Ville Reine.

À sa première campagne dans la MLS, celui qui a grandi au sein de la prestigieuse équipe du FC Barcelone a réussi huit buts et fourni 16 mentions d’assistance en 31 duels.

Le milieu de terrain est devenu le chef d’orchestre de la meilleure attaque du circuit Garber, lui qui alimente Jozy Altidore et Giovinco avec régularité.

Il a d’ailleurs terminé au deuxième rang de la ligue au niveau des passes décisives, derrière la vedette des Red Bulls Sacha Kljestan, que le capitaine des Torontois Michael Bradley devra avoir à l’œil tout au long de la partie.

Le Toronto FC est en contrôle et possède suffisamment de talent pour l’emporter, que Moor et Vazquez soient sur le terrain pour amorcer le match ou non.