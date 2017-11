Des débuts fracassants en arts martiaux mixtes!

Tywan «Speedy» Claxton a fait des débuts fracassants chez les professionnels, vendredi soir.

À son premier combat avec l’organisation d’arts martiaux mixtes Bellator, dans un gala présenté sur le campus de l’Université Penn State, il a eu besoin d’un seul coup pour passer le K.-O. à son rival, Jonathan Bonilla-Bowman. Et tout un!

Voyez, dans la vidéo ci-dessous, son spectaculaire coup de genou à la tête en plein vol!

THAT'S how you start an MMA career! WOW @tclax149 #Bellator186 #FlyingKnee pic.twitter.com/1A2VQjl2Ep