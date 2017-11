Canadiens: à Winnipeg sans Carey Price

Les Canadiens de Montréal rendront visite aux Jets de Winnipeg, samedi soir, sans leur gardien de but numéro un Carey Price.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 18h00.

En effet, le Tricolore a annoncé, vendredi, que Price souffrait d’une blessure mineure au bas du corps. C’est donc dire que c’est Al Montoya qui sera devant le filet bleu-blanc-rouge. Il sera secondé par le jeune Charlie Lindgren, récemment rappelé du Rocket de Laval.

Price connaît une saison horrible jusqu’à présent, affichant une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d’efficacité de ,877; des chiffres à des années-lumières de ses standards habituels. De plus, le numéro 31 du CH a accordé quatre buts ou plus dans six de ses sept derniers matchs.

Avant sa défaite de 6-3 face au Wild du Minnesota, jeudi, le Tricolore connaissait un regain d’énergie avec trois victoires en quatre matchs. Il point au dernier rang de la section Atlantique avec une fiche de 4-8-1, bon pour neuf points.

De leur côté, les Jets montrent une fiche de 7-3-2 depuis le début de la campagne, bonne pour le deuxième rang de la section Centrale, derrière les Blues de St. Louis. Les attaquants Mark Scheifele et Blake Wheeler sont les meilleurs pointeurs de l’équipe avec 15 points en 12 matchs.