Bye Bye, Hawk-Eye?

Publié aujourd'hui à 10h19

Mis à jouraujourd'hui à 10h50

Le système informatique de contestation «Hawk-Eye» vivrait-il ses dernières années? Peut-être même ses derniers mois?

Du moins dans la formule qui plaît tant au public?

La modification quant à l’utilisation de ce système compte parmi les multiples modifications au déroulement des matchs de tennis qui seront apportées lors du prochain Championnat de fin de saison pour les joueurs de 21 ans et moins, entre les 7 et 11 novembre, à Milan et désigné par le surnom «NextGen» (pour : Prochaine Génération)

De système occasionnel, le «Hawk-Eye» passera à système permanent.

Au lieu d’un support électronique confirmant ou infirmant une décision du juge de ligne ou de l’arbitre de chaise, «l’œil de Faucon» sera toujours actif. Chaque point.

Ainsi, vous ne verrez plus de juges de ligne. Le seul officiel sera l’arbitre de chaise. Chaque balle tombant à l’extérieur sera suivie d’un «appel électronique» du son électronique «OUT !» Finies les récriminations par les joueurs afin de voir le résultat sur grand écran. Cela dit, chaque décision dite «serrée» sera immédiatement montrée dans le stade.

Si cette expérience est couronnée de succès, nous pourrions voir l’innovation être adoptée par l’ATP en 2018.

J’espère que l’expérience sera un... échec! Oui, j’espère qu’on fera marche arrière.

Comprenez-moi bien. J’aime la tradition... mais pas trop. Je suis même pour la modernisation de mon sport favori à plusieurs niveaux.

Mes excuses aux puristes, je suis contre les vêtements blancs et le gazon de Wimbledon. Je ne suis pas un grand amateur de terre battue. Je crois que les Fed Cup et Coupe Davis doivent se moderniser et se dérouler une seule fois par année. Je crois que la Coupe Davis et les tournois du Grand Chelem doivent abandonner les formats «3-de-5». Je crois dans un chronomètre de 25 secondes entre les points pour accélérer le jeu (Shot Clock). Je crois en la présence des entraîneurs sur le banc pour entendre les conversations stratégiques et... psychologiques.

Mais je crois aussi dans le système «Hawk-Eye». TEL QU’IL EST.

Voici pourquoi.

Le public l’aime...

D’abord, soulignons que le système est implémenté pour assurer des appels de ligne sans faille. Le système ne voit pas la balle, mais calcule une projection, ce qui n'assurera JAMAIS 100 % d'efficacité.

Précisons toutefois que la marge d'erreur du Hawk-Eye peut varier entre deux et cinq millimètres. C'est peu, dans la vie de tous les jours, mais pour les joueurs, ça peut être frustrant. Et c’est ce qui explique les quelques résultats bizarres que nous ne manquons pas d’observer à l’occasion.

Mais ça, on s’en doutait, juste à regarder certaines vidéos de décisions électroniques.

Ensuite, admettons que les juges de ligne font partie du spectacle. Les amateurs aiment les détester et, SURTOUT, défier et comparer leur propre jugement avec celui des juges de ligne.

C'est bon pour le spectacle qu'il y ait ce genre de dynamique

Si on empêche le partisan d'être un gérant d'estrade, ça enlève beaucoup de plaisir dans ce qu’on appelle «l’expérience-client».

Les partisans adorent les reprises vidéos sur l'écran géant, car elles sont sporadiques et représentent un petit spectacle dans le grand spectacle.

Un intermède où le public participe au match, à sa façon.

Un JEU, quoi...

Ce n’est pas pour rien si les spectateurs applaudissent dans l’attente du résultat sur vidéo. Ce n’est pas pour rien que des tournois font entendre le son enregistré de battements de cœur dans l’expectative de la vidéo.

Si l’objectif est d’accélérer les matchs, ce ne sera que partiellement réussi.

Mais imaginez un instant que le système ait des ratés. On fait quoi?

On rappelle les juges de lignes en catastrophe après les avoir tenus en disponibilités pendant plusieurs jours? Au risque qu’ils soient rouillés et moins efficaces?

Ou encore on laisse toute cette tâche sur les épaules de l’arbitre de chaise? Même s’il ou si elle est bien positionné, ce n’est pas évident de juger une balle serrée sur la ligne du couloir qui est à l’opposé de son poste d’observation.

Et alors, une pression accrue se retrouverait sur ses épaules déjà ...taxées.

Si ce système dépasse le cap de l’expérience, voilà qui signifierait donc la fin des juges de lignes lors des matchs du tennis professionnel.

Enfin... pas sur tous les courts. Car dans la majorité des tournois, le Hawk-Eye ne surveille que les terrains principaux compte tenu de son coût important. On parlait, en 2010, de 70 000 Euros par tournoi (l’équivalent de 100 000$ canadiens)

Historique du «Hawk-Eye»

Les joueurs, qui le détestaient, au début, s’en servent maintenant à bon escient. Il leur a souvent permis de gagner des matchs. Et même d’en perdre, lorsque ces derniers évitaient d’y faire appel alors qu’ils en auraient été mieux avisés puisque la reprise, après-coup, leur aurait donné le point.

Quant aux arbitres, ils peuvent l’aimer comme le détester, c’est selon. Si un officiel corrige immédiatement l’appel d’un juge de ligne et que le joueur défavorisé fait appel à la reprise électronique, vous devinez que s’il a raison, l’arbitre vient de perdre un peu de son capital d’autorité auprès de ce joueur. (avec un Nick Kyrgios, c’est encore plus compliqué...)

Instauré pour la première fois au printemps 2006, au tournoi de Miami, le Hawk-Eye est vite devenu un incontournable des matchs de tennis, tant pour les téléspectateurs à la maison que pour ceux et celles qui paient leurs billets dans les stades.

En passant, si ce système vous fascine, comme moi, vous saurez tout sur son inventeur, Paul Hawkins, en commençant par ce qui a fait naître chez lui l’idée d’inventer un tel dispositif.

Qui plus est, j’ai déniché pour vous, sur Youtube, deux montages qui calmeront votre appétit intellectuello-sportif.

Celui-ci a été fait dans le cadre du championnat de fin de saison de la WTA, en 2012, à Istanbul. On y voit notamment l’installation du système et sa mise au point avant le tournoi.

Dans celui-là, il est plus question des multiples caractéristiques quant à son fonctionnement.