Toffoli et les Kings résistent aux Leafs

Tyler Toffoli a inscrit un doublé, Mike Cammalleri a amassé deux points et les Kings de Los Angeles ont battu les Maple Leafs de Toronto 5-3, jeudi.

Le défenseur Jake Muzzin a aussi conclu sa soirée de travail avec deux points, tandis que le gardien Jonathan Quick a effectué 33 arrêts dans la victoire.

Michael Amadio, Cammalleri et Trevor Lewis ont permis aux favoris locaux de prendre l'avance 3-0 après 20 minutes.

Puis Toffoli a déjoué Curtis McElhenney coup sur coup pendant la période médiane pour porter la marque à 5-0, mais les Leafs ont répliqué avec trois buts consécutifs.

Auston Matthews a déjoué Quick pour récolter son 10e but de la campagne et s'est fait complice sur le filet de Morgan Rielly deux minutes plus tard.

Connor Brown a fait 5-3 en troisième période, mais les Kings ont résisté à la remontée tardive des Torontois.

McElhenney a repoussé 23 des 28 tirs dirigés vers lui.