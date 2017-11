Stingers-Carabins : des interrogations de chaque côté

A lieu ce samedi la demi-finale du Réseau de sport étudiant du Québec (RSEQ) entre les Stingers de Concordia et les Carabins de l’Université de Montréal, à 14h au CEPSUM – une rencontre présentée en direct sur TVA Sports.

À la base, les Carabins font figure de larges favoris, mais les Stingers, une jeune équipe, en sont tout de même à leur quatrième participation d’affilée au carré d’as du RSEQ.

La réalité est qu’il subsiste des interrogations dans chaque camp. Les Stingers sont amputés de leurs deux premiers quarts : Adam Vance et Trenton Miller, résultat de la controverse des plaqués dangereux contre le Rouge et Or de l'Université Laval. L’expert Charles-Antoine Sinotte a l’impression que Vance occupera le centre derrière la ligne de mêlée.

Les Carabins se cherchent : depuis la déconfiture contre le Rouge et Or, on a perdu sa confiance à l’UdeM, comme en fait foi la victoire peu convaincante contre les Redmen de l’Université McGill.

Voyez l’analyse de Sinotte dans la vidéo ci-dessus.