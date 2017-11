Série mondiale : Rob Manfred satisfait

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, s’est dit heureux du déroulement de la Série mondiale 2017 ayant couronné mercredi les Astros de Houston pour la première fois de leur histoire.

Les nouveaux champions ont eu raison des Dodgers de Los Angeles au compte de 5-1 dans le match ultime et le suspense relié aux rencontres de la confrontation a ravi le numéro 1 des ligues majeures.

«Nous avions les deux meilleures équipes et nous avons eu droit aux sept plus belles parties. Nous ne pouvions pas demander mieux, a-t-il déclaré au site MLB.com. Je pense que ce fut une démonstration de grandes habiletés pour notre sport et je ne peux pas être plus fier de ces deux clubs.»

«La fin des joutes 2 et 5 ont été particulièrement incroyables, probablement parmi les meilleures de l’histoire», a-t-il ajouté à propos de ces duels remportés par les Astros.

Par ailleurs, Manfred a souligné la contribution des joueurs ayant moins d’expérience. Parmi eux, Jose Altuve et Carlos Correa se sont distingués en séries éliminatoires. Le premier a totalisé sept circuits et 14 points produits, en plus d’afficher une moyenne au bâton de ,310, alors que le second a frappé pour ,288, cognant cinq longues balles et faisant marquer 14 points.

«Nos jeunes sont les catalyseurs de notre sport actuellement et Houston en est un bon exemple. Cela nous aide à attirer des gens plus jeunes et c’est réellement important pour le futur du baseball», a résumé le dirigeant.